МАУ запустить 43 міжнародних напрямки

МАУ планує відновити оригінальну мережу маршрутів, вже з 28 березня буде запущено не менше семи внутрішніх і 43 міжнародних напрямки.
Так, на початку літньої навігації-2021 внутрішні рейси авіакомпанії будуть здійснюватися за напрямками:
🛬Київ - Херсон (KHE) - Київ
🛬Київ - Львів (LWO) - Київ
🛬Київ - Харків (HRK) - Київ
🛬Київ - Одеса (ODS) - Київ
🛬Київ - Дніпро (DNK) - Київ
🛬Київ - Івано-Франківськ (IFO) - Київ
🛬Київ - Запоріжжя (OZH) - Київ
Міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за 43 маршрутами, а саме:
🛫Київ - Амстердам (АMS) - Київ
🛫Київ - Лондон (LHR) - Київ
🛫Київ - Лондон (LGW) - Київ
🛫Київ - Париж (CDG) - Київ
🛫Київ - Ніцца (NCE) - Київ
🛫Київ - Брюссель (BRU) - Київ
🛫Київ - Дубай (DXB) - Київ
🛫Київ - Гельсінкі (HEL) - Київ
🛫Київ - Копенгаген (CPH) - Київ
🛫Київ - Стокгольм (ARN) - Київ
🛫Київ - Вільнюс (VNO) - Київ
🛫Київ - Нью-Йорк (JFK) - Київ
🛫Київ - Торонто (YYZ) - Київ
🛫Київ - Рим (FCO) - Київ
🛫Київ - Мілан (MXP) - Київ
🛫Київ - Ніцца (NCE) - Київ
🛫Київ - Делі (DEL) - Київ
🛫Київ - Каїр (CAI) - Київ
🛫Київ - Дюссельдорф (DUS) - Київ
🛫Київ - Мюнхен (MUC) - Київ
🛫Київ - Тбілісі (TBS) - Київ
🛫Київ - Баку (GYD) - Київ
🛫Київ - Єреван (EVN) - Київ
🛫Київ - Стамбул (IST) - Київ
🛫Одеса - Стамбул (IST) - Одеса
🛫Київ - Анкара (ESB) - Київ
🛫Київ - Джидда (JED) - Київ
🛫Київ - Тель-Авів (TLV) - Київ
🛫Львів - Тель-Авів (TLV) - Львів
🛫Одеса - Тель-Авів (TLV) - Одеса
🛫Дніпро - Тель-Авів (TLV) - Дніпро
🛫Харьків - Тель-Авів (TLV) - Харків
🛫Київ - Варшава (WAW) - Київ
🛫Київ - Прага (PRG) - Київ,
🛫Київ - Будапешт (BUD) - Київ
🛫Київ - Відень (VIE) - Київ
🛫Київ - Кишинів (KIV) - Київ
🛫Київ - Барселона (BCN) - Київ
🛫Київ - Ларнака (LCA) - Київ
🛫Київ - Афіни (ATH) - Київ
🛫Київ - Берлін (BER) - Київ
🛫Київ - Цюрих (ZRH) - Київ
🛫Київ - Женева (GVA) - Київ
Так, на початку літньої навігації-2021 внутрішні рейси авіакомпанії будуть здійснюватися за напрямками:
🛬Київ - Херсон (KHE) - Київ
🛬Київ - Львів (LWO) - Київ
🛬Київ - Харків (HRK) - Київ
🛬Київ - Одеса (ODS) - Київ
🛬Київ - Дніпро (DNK) - Київ
🛬Київ - Івано-Франківськ (IFO) - Київ
🛬Київ - Запоріжжя (OZH) - Київ
Міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за 43 маршрутами, а саме:
🛫Київ - Амстердам (АMS) - Київ
🛫Київ - Лондон (LHR) - Київ
🛫Київ - Лондон (LGW) - Київ
🛫Київ - Париж (CDG) - Київ
🛫Київ - Ніцца (NCE) - Київ
🛫Київ - Брюссель (BRU) - Київ
🛫Київ - Дубай (DXB) - Київ
🛫Київ - Гельсінкі (HEL) - Київ
🛫Київ - Копенгаген (CPH) - Київ
🛫Київ - Стокгольм (ARN) - Київ
🛫Київ - Вільнюс (VNO) - Київ
🛫Київ - Нью-Йорк (JFK) - Київ
🛫Київ - Торонто (YYZ) - Київ
🛫Київ - Рим (FCO) - Київ
🛫Київ - Мілан (MXP) - Київ
🛫Київ - Ніцца (NCE) - Київ
🛫Київ - Делі (DEL) - Київ
🛫Київ - Каїр (CAI) - Київ
🛫Київ - Дюссельдорф (DUS) - Київ
🛫Київ - Мюнхен (MUC) - Київ
🛫Київ - Тбілісі (TBS) - Київ
🛫Київ - Баку (GYD) - Київ
🛫Київ - Єреван (EVN) - Київ
🛫Київ - Стамбул (IST) - Київ
🛫Одеса - Стамбул (IST) - Одеса
🛫Київ - Анкара (ESB) - Київ
🛫Київ - Джидда (JED) - Київ
🛫Київ - Тель-Авів (TLV) - Київ
🛫Львів - Тель-Авів (TLV) - Львів
🛫Одеса - Тель-Авів (TLV) - Одеса
🛫Дніпро - Тель-Авів (TLV) - Дніпро
🛫Харьків - Тель-Авів (TLV) - Харків
🛫Київ - Варшава (WAW) - Київ
🛫Київ - Прага (PRG) - Київ,
🛫Київ - Будапешт (BUD) - Київ
🛫Київ - Відень (VIE) - Київ
🛫Київ - Кишинів (KIV) - Київ
🛫Київ - Барселона (BCN) - Київ
🛫Київ - Ларнака (LCA) - Київ
🛫Київ - Афіни (ATH) - Київ
🛫Київ - Берлін (BER) - Київ
🛫Київ - Цюрих (ZRH) - Київ
🛫Київ - Женева (GVA) - Київ
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