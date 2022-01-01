МАУ: рішення Кабміну поглибить авіаційна криза

19:58 26 серпень Київ, Україна

Рішення уряду, яке забороняє в'їзд в країну іноземним громадянам, терміном на 30 днів, посилить і без того плачевну ситуацію в авіаційній галузі.

МАУ заявили, що дані заходи ще більше поглиблюють авіаційний кризу і призведуть до ще більшої кількості скасування і скорочень перельотів.

"Зараз темпи відновлення повітряних перевезень залишаються вкрай низькими і не перевищують 30% в порівнянні з 2019 роком. Щоб подолати кризу і продовжити існування, всі підприємства авіагалузі, авіакомпанії України та МАУ зокрема, були змушені вдатися до скорочення десятків рейсів, флоту і працівників ", - зазначив авіаперевізник. При цьому в МАУ подібні скорочення називають безпрецедентною мірою в історії авіації, яка, однак, була необхідна для виживання.

Нагадаємо, Кабмін до 28 вересня закрив кордони для іноземних громадян. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це обмеження не стосуватиметься осіб, які мають дозвіл на проживання, є членами міжнародних і гуманітарних місій, тим, хто в'їжджає в країну транзитом, є водіями вантажних транспортних засобів, інструкторами держав-членів НАТО, є культурними діячами, які мають запрошення від установи культури, а також ряду інших категорій осіб. Дані обмеження почнуть діяти з 0:00 29 серпня.