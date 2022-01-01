МАУ: рішення Кабміну поглибить авіаційна криза

Рішення уряду, яке забороняє в'їзд в країну іноземним громадянам, терміном на 30 днів, посилить і без того плачевну ситуацію в авіаційній галузі.
У МАУ заявили, що дані заходи ще більше поглиблюють авіаційний кризу і призведуть до ще більшої кількості скасування і скорочень перельотів.
Нагадаємо, Кабмін до 28 вересня закрив кордони для іноземних громадян. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це обмеження не стосуватиметься осіб, які мають дозвіл на проживання, є членами міжнародних і гуманітарних місій, тим, хто в'їжджає в країну транзитом, є водіями вантажних транспортних засобів, інструкторами держав-членів НАТО, є культурними діячами, які мають запрошення від установи культури, а також ряду інших категорій осіб. Дані обмеження почнуть діяти з 0:00 29 серпня.
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