МАУ відновила заходи безпеки для пасажирів

16:33 08 жовтень Київ, Україна

З 12 жовтня набувають чинності нові правила безпеки для пасажирів і екіпажу Міжнародних авіаліній України.





Що зміниться Про це повідомила пресслужба МАУ у четвер, 8 жовтня.

Маски та респіратори



З вказаної дати носіння захисних масок є обов'язковим для всіх пасажирів від шести років. Більш того, забороняється застосування респіраторів з клапаном видиху, "оскільки через клапан видиху на респіраторі однонаправлено виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекційної хвороби".



При цьому МАУ відзначає, що захисні маски дозволяється не використовувати за умови, якщо пасажир має труднощі з диханням, не пов'язані з Covid-19, або якщо за станом здоров'я йому не рекомендовано носити маску.



При посадці на рейс

"В цьому випадку при реєстрації або посадці на борт повітряного судна необхідно обов'язково надати відповідну довідку від лікаря, що підтвердить стан, а також негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом", - йдеться в повідомленні.

Такі стандарти та процедури безпеки впроваджуються відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації повітряного транспорту, Європейського агентства авіаційної безпеки, Європейського центру профілактики та контролю захворювань, а також Міністерства охорони здоров'я України та Державної авіаційної служби України.