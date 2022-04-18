Матеріальна підтримка ЮНІСЕФ. Як отримати і кому надається

11:01 18 квітня Київ, Україна

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Як говориться на сайті міжнародної організації, на першому етапі гроші зможуть отримати понад 50 тисяч сімей із дітьми.



Протягом першої фази програми ЮНІСЕФ допомагає сім'ям в Україні, що належать до однієї із двох категорій:



- мають троє та більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подання заявки;



- мають двоє та більше дітей віком до 18 років, з яких хоча б одна дитина з інвалідністю.



«Названі батьки чи батьки-вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають чинним критеріям. У майбутньому список вимог до учасників може бути змінено, а список категорій – розширено», – наголошують в організації.



Як приєднатися до програми



Сім'ям, що належать до однієї із зазначених категорій, потрібно зареєструватися на сайті register.unicef.org. Заявку розглянуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери щодо її відповідності критеріям програми. На основі цих даних буде ухвалено рішення про надання допомоги. Про рішення повідомлять SMS на мобільний номер.



Скільки можна отримати грошей



Сума грошової допомоги на місяць становить 2200 грн на кожного члена сім'ї, але не більше ніж на п'ятьох осіб.



Сім'я отримає одноразову виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок або дебетову картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки. У ЮНІСЕФ наголошують, що для цього потрібно перевірити наявність доступу до рахунку перед поданням заявки.