Масовий протест біля Представництва ООН у Києві проти Росії та ООН

12:18 08 червня Київ, Україна

Вранці 8 червня сотні протестувальників зібралися біля Представництва ООН у Києві, висловлюючи своє невдоволення. Учасники акції скандують гасла проти росії та скидають книги російською мовою біля входу до Офісу ООН.



Протестувальники тримають плакати з різними написами англійською та українською мовами, які засуджують росію та критикують ООН.



Написи на плакатах включають такі гасла, як "Росія - держава терору, ООН, ви несете відповідальність за пролиту кров", "Російська мова - інструмент насильства", "Припиніть екологічну катастрофу", "Терористам в ООН немає місця", "Організація об'єднаних марних" людей", "Мовчання - підтримка тероризму".



Раніше українська сторона звернулася за допомогою до найбільших міжнародних організацій, включаючи ООН та Червоний Хрест, після прориву греблі Каховської ГЕС, проте запити залишилися без відповіді або були відхилені, що викликало невдоволення протестувальників.