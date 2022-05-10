Масове свято книги: в Одесі стартував фестиваль «Зелена хвиля»

09:52 06 серпня Київ, Україна

Книжковий ярмарок, міжнародна програма заходів і спецпроєктів чекають гостей книжкового фестивалю «Зелена хвиля», який стартував вчора в Одесі.

Урочисте відкриття 25-го щорічного фестивалю відбулося о 17.00, але вранці в парку ім. Т. Г. Шевченка («Книжкова алея») вже можна було купити нові книги і зустрітися з їхніми авторами. Зокрема, пройшла творча зустріч з Володимиром Рутковським і презентація його книги «На берегах пам'яті: з книги спогадів».

В рамках програми «Одеса в літературі. Література в Одесі» відбулися презентації книг письменників Віктора Голованя, Аркадія Рибака, Ігоря Потоцького, презентація нових видань Одеського літературного музею тощо.

Сьогодні ж будуть проходити поетичні читання учасників студії «Зелена лампа» і вечір пам'яті Михайла Жванецького.



Як повідомляють засновники, перша частина фестивалю - книжковий ярмарок буде проходити з 5 по 8 серпня і збере близько 120 учасників, серед них 25 учасників програми для дітей і підлітків. За 4 дні пройде 80 заходів.



6 серпня в рамках акції «Книги з добрих рук» учасники фестивалю передадуть книги тим, хто цього потребує, і цим, можливо, почнуть традицію поступового оновлення бібліотек в соціальних установах.





У книжковому ярмарку беруть участь 25 українських видавництв, 18 книготорговельних підприємств, освітні та культурні установи, поліграфічні підприємства, автори зі своїми книгами.

Крім зустрічей з авторами та видавцями, фестиваль передбачає концертні заходи, гастролі театрів, дискусії, конкурси, благодійні програми, які будуть проходити на різних локаціях.



Програма фестивалю «Зелена хвиля» триває більше двох місяців - з 5 серпня по 10 жовтня.



Заходи фестивалю проходять в гібридному форматі - офлайн, офлайн + онлайн, онлайн.



Проєкт підготовлений за підтримки Українського культурного фонду.



Фестиваль проводиться в Одесі з 1996 року. Охоплює книжковий ярмарок, міжнародну програму заходів і спецпроєктів офлайн і онлайн.