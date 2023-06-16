Масові отруєння у Львові: причина – сальмонела

Згідно з інформацією, представленою директоркою Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталією Тимко-Іванченко, причиною масових отруєнь у Львові є наявність сальмонели.
За її словами, наразі в інфекційній лікарні перебувають 23 пацієнти з гострими отруєннями після відвідин громадських закладів Львова.
Ситуація поділена на два спалахи. У першому випадку госпіталізовано сім осіб, включаючи одну дитину, та кількість хворих не збільшується із суботи-неділі. У трьох із них було підтверджено наявність сальмонели.
За її словами, наразі в інфекційній лікарні перебувають 23 пацієнти з гострими отруєннями після відвідин громадських закладів Львова.
Ситуація поділена на два спалахи. У першому випадку госпіталізовано сім осіб, включаючи одну дитину, та кількість хворих не збільшується із суботи-неділі. У трьох із них було підтверджено наявність сальмонели.
У другому випадку госпіталізовано 16 осіб, включаючи двох дітей. Лише у однієї пацієнтки підтвердили наявність сальмонели, як повідомила Наталія Тимко-Іванченко.
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