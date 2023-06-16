Масові отруєння у Львові: причина – сальмонела

19:25 14 червня Київ, Україна





За її словами, наразі в інфекційній лікарні перебувають 23 пацієнти з гострими отруєннями після відвідин громадських закладів Львова.



Ситуація поділена на два спалахи. У першому випадку госпіталізовано сім осіб, включаючи одну дитину, та кількість хворих не збільшується із суботи-неділі. У трьох із них було підтверджено наявність сальмонели. Згідно з інформацією, представленою директоркою Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталією Тимко-Іванченко, причиною масових отруєнь у Львові є наявність сальмонели.За її словами, наразі в інфекційній лікарні перебувають 23 пацієнти з гострими отруєннями після відвідин громадських закладів Львова.Ситуація поділена на два спалахи. У першому випадку госпіталізовано сім осіб, включаючи одну дитину, та кількість хворих не збільшується із суботи-неділі. У трьох із них було підтверджено наявність сальмонели.

У другому випадку госпіталізовано 16 осіб, включаючи двох дітей. Лише у однієї пацієнтки підтвердили наявність сальмонели, як повідомила Наталія Тимко-Іванченко.