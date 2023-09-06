Масові відключення електроенергії на заході України: негода та обстріли

12:27 30 серпня Київ, Україна

У західних регіонах України відбулися масові відключення електроенергії через погіршення погодних умов. У Донецькій та Харківській областях відключення були спричинені обстрілами російських військ.



За інформацією Міненерго, у західних областях країни знеструмлено 467 населених пунктів, в яких проживає понад 286 тисяч споживачів. Більшість відключень сталася на Львівщині.



Через негоду також постраждали залізничні колії, що призвело до зупинки поїздів. Ремонтні роботи ведуть понад пів тисячі працівників.



У Донецькій області через обстріл було відключено лінію 110 кВ, що живить місто Покровськ і прилеглі селища. Без світла залишилося понад 7 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи на лінії продовжуються.



На Харківщині через обстріл пошкоджено газопровід багатоквартирного будинку в місті Куп'янськ. Також обстріли призвели до знеструмлення абонентів у Куп'янському та Дворічанському районах.



У Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях також залишається знеструмленою частина споживачів. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація із безпекою.