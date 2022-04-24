Маршрутникам столиці підвищили вимоги до роботи

13:22 28 липня Київ, Україна

Щоб поліпшити умови пасажирам маршрутних таксі, міськдержадміністрація Києва розробила нові правила для перевізників.



Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова.



За його словами, міськдержадміністрація розробила кардинально інший типовий договір "Про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування". Він додав, що цей документ вже переданий на підписання перевізникам - переможцям останнього конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.



Усов відзначив, що для врегулювання правовідносин з перевізниками, які ведуть свою діяльність на підставі договорів, укладених в попередні періоди, влада розробила проєкт додаткової угоди. Її запропонують для підписання всім перевізникам, які на сьогодні обслуговують міські маршрути згідно з чинними договорами.

"Всім без винятку перевізникам, які працюють зараз і хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила. Ми запропонуємо їм добровільно підписати додаткові угоди. Ці ж умови вони побачать і на всіх наступних конкурсах", - заявив Усов.

Він повідомив, що положення нового типового договору значно розширюють предмет контролю перевізників з боку КМДА і визначають дуже чіткі стандарти надання послуги з перевезення пасажирів у столиці.



За словами Усова, велика частина формальних пунктів попередніх договорів замінена на реальні.

"Наприклад, пункт про наявність кондиціонера в салоні, який існував десятиліттями, зовсім не означав його справність. До того, справність кондиціонера не означала, що він вмикався, адже перевізники надавали перевагу економити на витратах палива. Це був приклад формального підходу. Зате тепер у договорі ми говоримо про конкретний предмет контролю - не сам кондиціонер, а граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів", - прокоментував він.

Усов відзначив, що договором забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону перевізників.



Кожен автобус повинен бути обладнаний мінімум 5 кнопками зупинки на вимогу, а за кабіною водія повинен висіти плакат затвердженого містом зразка з наступною інформацією:

ідентифікатори перевізника;

особа водія: його фото, дата народження, прізвище, ім'я, по батькові, номер посвідчення водія;

способи зворотного зв'язку для пасажирів;

права та обов'язки водія та пасажирів.

Водії, згідно з новим договором, повинні бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю.



Водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється палити в салоні автобуса.



Як повідомив Усов, в договорі передбачено, що надання послуги водіями і кондукторами має здійснюватися українською мовою.