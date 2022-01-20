Маршрут регіонального експреса Львів - Чернівці продовжений до Луцька

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Щоб розвантажити рух і зменшити пробки на автодорозі Львів - Луцьк, після обвалу аварійного моста в селі Гайок у Львівській області, Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда Львів - Чернівці, тепер він буде курсувати до Луцька.

Про це повідомляється на сайті компанії в середу, 5 травня.

"З 6 травня поїзд №701/702 Львів - Чернівці курсуватиме до Луцька. Це допоможе розвантажити автошляхи і зменшити затори, що утворилися через обвал автомобільного моста в селі Гайок на автодорозі Львів - Луцьк", - йдеться в повідомленні.

До Львова поїзд прибуватиме за наявним розкладом, після чого о 09:51 він буде відправлятися в Луцьк і прибувати на кінцеву станцію о 14:25. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.



Нагадаємо, 3 травня обвалився міст через річку Західний Буг на автомобільній дорозі Н-17 Львів - Радехів - Луцьк. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Патрульна поліція області організувала схему об'їзду.