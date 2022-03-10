Марш УПА в Києві: націоналісти спалили прапори ЛГБТ і РФ

16:16 14 жовтень Київ, Україна

Під час маршу УПА активісти спалили прапори Російської Федерації і ЛГБТ, а прапор Євросоюзу облили червоною фарбою.
 
У центрі Києва активісти націоналістичного руху White Lives Matter (Білі життя мають значення) перекреслили червоною фарбою прапор Європейського союзу, а також спалили прапори Росії і ЛГБТ. Інцидент стався під час маршу УПА, який проводили націоналісти і ветерани ООС в День захисника України в середу, 14 жовтня.
фото: перечеркнутый флаг ЕС
Радикали також палили фаєри і підривали димові шашки.

фото: сожжения флагов ЛГБТ и РФ