Марш на підборах: в День Незалежності столичні курсантки взують підбори

08:54 02 липня Київ, Україна

На святковому марші по Хрещатику, який пройде в честь 30-ої річниці незалежності України, курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) порадують гостей і жителів столиці маршем на підборах.

Про це повідомив викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка, повідомляє АрміяInform.

"На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. У цьому році, наскільки мені відомо, вони вперше підуть в парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть в туфлях на підборах. Тому зараз почали тренуватися ходити в цьому взутті", - сказав майор.

Він зазначив, що тренування проходять двічі на день. Крім підборів, курсантки на параді будуть йти новим стройовим кроком. Від старого він відрізняється тим, що раніше нога повинна була підніматися від землі на 15-20 см, зараз - на 10-15 см, розповів військовий.



У соціальних мережах розкритикували цю ініціативу Міноборони.



Коментатори назвали таку ініціативу приниженням жінок, "сексистським заповідником совка" і "печерним уявленням керівництва країни про сучасну армію".



При цьому нардеп Ірина Геращенко зазначила, що жінки в армії досі не мають спеціальної білизни, їм видають чоловічу, однак на парад змушують виходити на підборах.