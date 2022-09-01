Марки із псом Патроном можна буде придбати з 30 серпня, а кошти від продажу віддадуть на розмінування

Марки із псом Патроном можна буде придбати з 30 серпня, повідомляє «Укрпошта». Це буде блок, що включає вісім марок із зображенням життя Патрона. Його випустять тиражем один мільйон екземплярів.
На марках зображений Патрон, який «підриває» російських матрьошок, грає на кобзі, займається рибалкою та розмінуванням та отримує нагороди за свою роботу.
Кожен, хто придбає марки, візьме участь у благодійному проєкті: «Укрпошта» планує зібрати понад мільйон євро на машину для розмінування та допомогти притулкам для тварин.
На марках зображений Патрон, який «підриває» російських матрьошок, грає на кобзі, займається рибалкою та розмінуванням та отримує нагороди за свою роботу.
Кожен, хто придбає марки, візьме участь у благодійному проєкті: «Укрпошта» планує зібрати понад мільйон євро на машину для розмінування та допомогти притулкам для тварин.
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