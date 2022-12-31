Маріуполь зустрічає Новий рік без вікон, без тепла, з обманом окупантів

10:36 31 грудня Київ, Україна

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вчора, 30 грудня, розповів про те, як окупанти виконують свої обіцянки у захопленому місті.

"Попередній день 2022 року. Маріуполь в окупації. Завтра день, на який росіяни з колаборантами обіцяли: - відремонтувати всі будинки (зовсім не зроблено); - дати тепло (зовсім не зроблено); - Здати 1500 тисяч квартир (здано приблизно 80 квартир); - запустити трамвай (з таким успіхом можна було одразу ракету на Місяць); - запустити пором до Єйська (ні); - виплатити компенсації за зруйноване житло (крім колаборантів ніхто не отримав)", - підсумував Андрющенко "маріупольську" частину обіцянок.

Згадав радник мера і про "Київ за три дні", але назвав це абсурдом і зазначив, що "просто замовчить".

Реальність же, наголошує представник мерії, зовсім інша.

"А насправді - мій улюблений будинок по пр. Меотиди, 66. Жінка зустрічатиме Новий рік із видом на море. З повним почуттям не свята, а оточуючого. Без вікон. Без тепла. Без надії. Таким є головний підсумок цього року окупації для тих, хто всередині. Але водночас Іващенко та його поплічники отримали купу грошей як премію. За невиконані обіцянки. За доведення людей до крайнощів", – констатує Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що за час війни смертність у Маріуполі зросла у вісім разів.