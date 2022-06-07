Маріуполь – викривлена ​​російська картинка

14:57 07 червня Київ, Україна

Майже повністю знищене українське місто Маріуполь російська пропаганда намагається «подати» як квітуче місто, в яке нібито прийшли мир та злагода.



Росіяни, напевно, забули про знищення 95% цивільних будівель у Маріуполі, про 22 тисячі загиблих серед мирного населення, масові поховання, фільтраційні табори та тотальне знищення заводу «Азовсталь», який був одним із містоутворюючих підприємств.



Як росіяни збираються пояснити після цього світу, що вони визволителі, що вони прийшли з мирними та добрими намірами у це повністю зруйноване місто?



Так, не просте завдання зараз стоїть перед російськими пропагандистами типу Соловйова чи Скабеєвої створити гарну картинку Маріуполя як мирного та квітучого міста, куди прийшла росія. Кремлівські ЗМІ починають домінувати, виводячи на великі екрани в громадських місцях Маріуполя відео та фото про нібито процвітаюче життя міста.



Разом з цим всьому цивілізованому світу зрозуміло, що люди були змушені втягнутися в цикл залежності від окупаційної влади, яка зараз є найбільшою європейською диктатурою двадцять першого століття.



Так, жителі Маріуполя, які не змогли евакуюватися з міста, зараз змушені жити під окупацією росії, яка, ймовірно, намагатиметься приєднати місто і всю Донецьку область до свого складу, вчиняючи військові злочини, які не мають терміну даності.



Але російські злочинці забувають деякі базові речі, які неодноразово підтверджувала сама історія, це перемога миру та демократії над пітьмою та беззаконням та невідворотність покарання злочинців.



Віримо, після налагодження стабільного потоку постачання важкого та далекобійного озброєння від партнерів з Європи та США за процедурою «Ленд-лізу», через кілька місяців українські Збройні сили підуть у наступ, звільняючи території України від російського агресора, серед яких неодмінно буде славне місто Маріуполь, а путін та його злочинці понесуть невідворотну відповідальність на Гаазькому трибуналі.