Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми. Фото. Відео

08:40 20 грудень Київ, Україна

Автор скульптур «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі у Києві Володимир Журавель переодягнув у різдвяні костюми свої скульптури.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Традиційно переодягли малюків до Різдвяних свят. Цього разу образи царів Сходу», – написав Журавель.
 
 
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы 01
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы 02
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы 03
Фото: Малышей-основателей Киева одели в рождественские костюмы 04


«Бажаємо вам віри, надії та любові! «Три славні царі зі Сходу приходять, ладан і смирну, золото приносять...» – додав він, оприлюднивши фото переодягнених малюків.

Традицію переодягати малюків до значних свят скульптор заснував разом із меценатами, які пошили вбрання для скульптур.
 
 