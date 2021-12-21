Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми. Фото. Відео

Автор скульптур «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі у Києві Володимир Журавель переодягнув у різдвяні костюми свої скульптури.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Традиційно переодягли малюків до Різдвяних свят. Цього разу образи царів Сходу», – написав Журавель.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Традиційно переодягли малюків до Різдвяних свят. Цього разу образи царів Сходу», – написав Журавель.
«Бажаємо вам віри, надії та любові! «Три славні царі зі Сходу приходять, ладан і смирну, золото приносять...» – додав він, оприлюднивши фото переодягнених малюків.
Традицію переодягати малюків до значних свят скульптор заснував разом із меценатами, які пошили вбрання для скульптур.
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