Маляр розповіла, скільки жінок воюють на передовій
11:14 07 вересня Київ, Україна
У ЗСУ працюють понад 50 тисяч жінок, але не всі з них є військовослужбовцями. Безпосередньо на фронті нині захищають нашу державу понад 5 тисяч жінок.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр
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"Жодної жінки на фронті примусово немає сьогодні. На передньому краї у нас близько 5 тисяч жінок зараз, а загалом у ЗСУ більше 50 тисяч", - зазначила Маляр.
За її словами, усі ці жінки воюють в українській армії добровільно.
"Щоб було зрозуміло, багато це чи мало, це близько 15% тієї кількості військових, які у нас є за законом, ми мобілізованих не враховуємо зараз. Бо згідно із законом це 215 тисяч, а мобілізованих уже сотні тисяч. Так от щодо тієї кількості у нас десь 15% жінок. На тлі держав, які є членами НАТО на сьогодні, це дуже високий показник, один із найвищих", - заявила заступниця міністра оборони.
Також Маляр розповіла, як чоловіки ставляться до жінок у армії.
"Для чоловіків найстрашніше, коли з жінкою у підрозділі на фронті щось трапляється - поранення чи, не дай Боже, загибель. Їм здається, що вони недодивилися. Командири розповідають, що вивести зі стану переживання чоловічий підрозділ після цього дуже складно", - наголосила заступниця міністра оборони.
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