Маляр розповіла, скільки жінок воюють на передовій

11:14 07 вересня Київ, Україна

У ЗСУ працюють понад 50 тисяч жінок, але не всі з них є військовослужбовцями. Безпосередньо на фронті нині захищають нашу державу понад 5 тисяч жінок.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр

"Жодної жінки на фронті примусово немає сьогодні. На передньому краї у нас близько 5 тисяч жінок зараз, а загалом у ЗСУ більше 50 тисяч", - зазначила Маляр.

За її словами, усі ці жінки воюють в українській армії добровільно.

"Щоб було зрозуміло, багато це чи мало, це близько 15% тієї кількості військових, які у нас є за законом, ми мобілізованих не враховуємо зараз. Бо згідно із законом це 215 тисяч, а мобілізованих уже сотні тисяч. Так от щодо тієї кількості у нас десь 15% жінок. На тлі держав, які є членами НАТО на сьогодні, це дуже високий показник, один із найвищих", - заявила заступниця міністра оборони.

Також Маляр розповіла, як чоловіки ставляться до жінок у армії.