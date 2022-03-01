Хлопчик з Тернопільщини виграв найдорожчий укол в світі від СМА

Хлопчик з містечка Скалат на Тернопільщині виграв в лотерею найдорожчі в світі ліки для лікування спінальної-м'язової аміотрофії (СМА).
Лотерею організувала фірма-виробник таких ліків, про це розповіла мати хлопчика Надія Борис.
За її словами, препарат прибуде в Україну мінімум через місяць. Вводитимуть його в одній з клінік Охматдиту в Києві.
Мати хлопчика повідомила, що протягом чотирьох місяців, коли в соцмережі сім'я Арсена разом з волонтерами оголосила збір благодійних коштів під час різних аукціонів і ярмарків, зібрано понад 33 млн грн. Надходили кошти з різних куточків України та з-за кордону.
Як повідомлялося, два роки тому в США схвалено ліки вартістю 2,125 млн дол. за 1 дозу. Це Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi), препарат першої генної терапії для лікування дітей віком до 2 років зі спінально-м'язовою аміотрофією (СМА).
У грудні 2019 року швейцарська фармацевтична компанія Novartis AG, яка виробляє Zolgensma, оголосила про програму лотерей, в якій будь-яка дитина з СМА могла виграти лікування. Система розподілу найдорожчого препарату схожа на лотерею: раз на два тижні незалежна комісія тягне жереб з заявок, поданих з усіх країн, де такі ліки не продаються.
Сьогодні СМА піддається лікуванню, але для нього необхідний цей найдорожчий в історії світової фармакології препарат. Повний курс може коштувати 2,5 млн доларів.
Через високу вартість препарат Zolgensma потрапив в Книгу рекордів Гіннесса.
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