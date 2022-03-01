Хлопчик з Тернопільщини виграв найдорожчий укол в світі від СМА

16:29 02 червень Київ, Україна

Хлопчик з містечка Скалат на Тернопільщині виграв в лотерею найдорожчі в світі ліки для лікування спінальної-м'язової аміотрофії (СМА).

Лотерею організувала фірма-виробник таких ліків, про це розповіла мати хлопчика Надія Борис.

«Це шок, велике диво, на яке сподівалася вся наша сім'я, щодня молилася за те, щоб доля зглянулася над нашою дитиною. Хвороба почала прогресувати після рочка. В 6 місяців він ще міг сидіти. Але у синочка тремтіли ручки, згодом він не міг самостійно сидіти, падав, потребував підтримки. Дізналися, що від такої хвороби - спінальної-м'язової атрофії - є ліки, але вони дуже дорогі - більше ніж 2,5 млн доларів. Кинулися збирати кошти, але одночасно зареєструвалися для участі в лотереї, під час якої щомісяця розподілялися такі препарати. І ось така новина. Препарат випав для Арсенчика. Ніяк не можемо повірити, що доля змилостивилася над нашою дитиною», - сказала жінка.

За її словами, препарат прибуде в Україну мінімум через місяць. Вводитимуть його в одній з клінік Охматдиту в Києві.



Мати хлопчика повідомила, що протягом чотирьох місяців, коли в соцмережі сім'я Арсена разом з волонтерами оголосила збір благодійних коштів під час різних аукціонів і ярмарків, зібрано понад 33 млн грн. Надходили кошти з різних куточків України та з-за кордону.

"Сьогодні ми оголосили про припинення збору коштів, раз так пощастило, що ми безкоштовно виграли той препарат від фірми-виробника. Вчора звідти телефонували юристи, підтвердили результати лотереї, сказали, що повідомлять, коли прибудуть ліки. А вже коли отримаємо їх, то всі ті зібрані гроші віддамо для дітей, які теж хворі на таку хворобу, як в Арсенчик", - розповіла жінка.

Як повідомлялося, два роки тому в США схвалено ліки вартістю 2,125 млн дол. за 1 дозу. Це Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi), препарат першої генної терапії для лікування дітей віком до 2 років зі спінально-м'язовою аміотрофією (СМА).



У грудні 2019 року швейцарська фармацевтична компанія Novartis AG, яка виробляє Zolgensma, оголосила про програму лотерей, в якій будь-яка дитина з СМА могла виграти лікування. Система розподілу найдорожчого препарату схожа на лотерею: раз на два тижні незалежна комісія тягне жереб з заявок, поданих з усіх країн, де такі ліки не продаються.



Сьогодні СМА піддається лікуванню, але для нього необхідний цей найдорожчий в історії світової фармакології препарат. Повний курс може коштувати 2,5 млн доларів.



Через високу вартість препарат Zolgensma потрапив в Книгу рекордів Гіннесса.