Максимально погане ставлення до рашистів має 92% українців - КМІС

16:05 26 травня Київ, Україна

92% українців погано ставляться до Росії, 6% не визначилися, незважаючи на очевидні факти агресії 2% громадян України, тобто близько 500 тисяч людей, все ще добре ставляться до Росії.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).



У всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до Росії, у тому числі на півдні – 90%, на сході – 85% (на початку

45% і 53% відповідно добре ставилися до Росії).

Абсолютна більшість громадян – 82%, які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого території негативно ставляться.

до Росії, лише 6% – позитивно.

Як пише КМІС, за останні три роки до повномасштабного вторгнення позитивне ставлення до Росії поступово знижувалося.

Але незважаючи на те, що кілька місяців поспіль була ескалація біля кордонів України, 34% населення на початку лютого все ще добре

ставилися до Росії.

Після 24 лютого кардинально змінилися погляди тих, хто мав хороше чи невизначене ставлення до Росії. 80% тих, хто раніше добре ставився, тепер погано ставляться. Серед тих, хто мав невизначене ставлення, 97% зараз уже погано ставляться до Росії.

Опитування проводилося 13-18 травня 2022 року.