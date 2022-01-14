Максим Степанов заявив, що короткі канікули для школярів під час виборів неминучі

У зв'язку з тим, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня поточного року та в основному будуть проходити в школах, школярі можуть отримати додаткові короткі канікули.
На місцевих виборах виборчі комісії, в основному, будуть розміщені в школах, тому зараз МОЗ разом із Центральною виборчою комісією розробляють механізм для безпечного проведення виборів в умовах пандемії.
"Ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб у той час, коли будуть засідання комісій і підрахунок голосів, діти не навчалися", - заявив журналістам Степанов.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі