Майкл Коен: Трамп захоплюється Путіним

Випереджаючи вихід книги спогадів ексюриста Трампа Майкла Коена, видання The Washinpton Post публікує деякі факти з копії книги, що до них потрапила. Зокрема, у своїй книзі Коен говорить про те, як президент США Дональд Трамп захоплюється стилем правління російського колеги Володимира Путіна. Книга Коена виходить друком 8 вересня.

Серед іншого, в ній йдеться про те, що чинному главі Білого дому подобається те, що президент РФ "взяв під своє керівництво цілу країну та керує нею, як своєю особистою компанією".

При цьому, за словами Коена, причина захоплення Трампа його російським колегою набагато простіша, ніж більшість допускає.

Так, під час президентської кампанії в США у 2016 році Трамп вважав Путіна найбагатшою людиною у світі, а глава Білого дому, на думку колишнього адвоката, дуже цінує гроші.

Нагадаємо, Коен в грудні 2018 року був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за низку злочинів, в тому числі й ухилення від сплати податків, порушення правил фінансування передвиборчої кампанії, махінації в банківській сфері та надання неправдивих відомостей фінансовим організаціям США.

Однак в травні він був звільнений достроково та поміщений під домашній арешт через загрозу COVID-19.