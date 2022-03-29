Людям з інвалідністю забезпечать безперешкодний доступ до будівель і транспорту - Шмигаль

Згідно із затвердженим Кабміном порядком, житлові будинки і будівлі загального значення будуть пристосовувати до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в Телеграмі.
За його словами, разом з першою леді Оленою Зеленською та громадськими організаціями вони проводять постійні зустрічі, щоб реалізувати Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року.
14 квітня уряд схвалив Національну стратегію безбар'єрного простору і створив Раду для контролю і моніторингу виконання цієї стратегії. Її ініціювала Олена Зеленська. Вона спрямована на створення умов для рівного доступу в публічних просторах для громадян з тимчасово або постійно обмеженою мобільністю, людей з інвалідністю, батьків з візками, людей на візках.
14 квітня уряд схвалив Національну стратегію безбар'єрного простору і створив Раду для контролю і моніторингу виконання цієї стратегії. Її ініціювала Олена Зеленська. Вона спрямована на створення умов для рівного доступу в публічних просторах для громадян з тимчасово або постійно обмеженою мобільністю, людей з інвалідністю, батьків з візками, людей на візках.
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