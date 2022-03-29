Людям з інвалідністю забезпечать безперешкодний доступ до будівель і транспорту - Шмигаль

20:45 30 червня Київ, Україна

Згідно із затвердженим Кабміном порядком, житлові будинки і будівлі загального значення будуть пристосовувати до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.



Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в Телеграмі.

"Створюємо безбар'єрне середовище в Україні. Уряд затвердив Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель будь-якого призначення, а також до об'єктів транспортної інфраструктури. Це єдині правила, які будуть працювати, щоб стерти фізичні бар'єри, які, на жаль, досі існують", - написав Шмигаль.

За його словами, разом з першою леді Оленою Зеленською та громадськими організаціями вони проводять постійні зустрічі, щоб реалізувати Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року.



14 квітня уряд схвалив Національну стратегію безбар'єрного простору і створив Раду для контролю і моніторингу виконання цієї стратегії. Її ініціювала Олена Зеленська. Вона спрямована на створення умов для рівного доступу в публічних просторах для громадян з тимчасово або постійно обмеженою мобільністю, людей з інвалідністю, батьків з візками, людей на візках.