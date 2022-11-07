Люди із залізною сміливістю: президент привітав залізничників із професійним святом
16:57 04 листопада Київ, Україна
Президент України Володимир Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом та висловив захоплення їхньою роботою.
"День залізничника. День людей із залізною сміливістю та добрим серцем. З перших годин повномасштабної війни, ризикуючи своїм життям, вони допомагали іншим. У режимі нон-стоп, часто без сну та відпочинку, під обстрілами, у надскладних умовах. Українська залізниця стала справжньою дорогою життя. А евакуаційні потяги – порятунком для мільйонів українців. Дякую за вашу працю! Рухаємось до перемоги разом", - зазначив Зеленський.
Як сказав президент, робота наших залізничників повністю відображає український дух та впевненість, що ми свою свободу нікому не віддамо.
"Завдяки вам мільйони українців були евакуйовані з районів бойових дій. Повноцінно забезпечується оборона нашої держави. Підтримується наша економіка. Також залізничники допомагають боротися з енергетичним терором агресора, намагаються якнайшвидше відновити сполучення з містами та районами, звідки вигнали ворога. Слава всім нашим захисникам, що воюють на передовій! Слава всім нашим залізничникам, які воюють на своїх робочих місцях", - додав Зеленський.
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