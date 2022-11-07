Люди із залізною сміливістю: президент привітав залізничників із професійним святом

16:57 04 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом та висловив захоплення їхньою роботою.

"День залізничника. День людей із залізною сміливістю та добрим серцем. З перших годин повномасштабної війни, ризикуючи своїм життям, вони допомагали іншим. У режимі нон-стоп, часто без сну та відпочинку, під обстрілами, у надскладних умовах. Українська залізниця стала справжньою дорогою життя. А евакуаційні потяги – порятунком для мільйонів українців. Дякую за вашу працю! Рухаємось до перемоги разом", - зазначив Зеленський.

Як сказав президент, робота наших залізничників повністю відображає український дух та впевненість, що ми свою свободу нікому не віддамо.