Любителів екстриму запрошують на фестиваль "IRONmaracas Extreme Fest"

«IRONmaracas Extreme Fest - це фестиваль, який об'єднує шанувальників різних видів спорту. У ньому візьмуть участь представники України, Молдови, Білорусі та Німеччини. Основна мета заходу - добре провести час, отримати дозу адреналіну і перенестися в атмосферу повного екстриму. А ще - розширити рамки туристичного сезону в Миколаївській області", - розповів один з організаторів Юрій Ткачук.