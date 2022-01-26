Любителів екстриму запрошують на фестиваль "IRONmaracas Extreme Fest"

У курортному Коблеві в Миколаївській області 8-9 травня пройде екстрим-фестиваль IRONmaracas Extreme Fest, організатори обіцяють адреналін і атмосферу повного екстриму.
Про це розповіли організатори фестивалю.
У програмі фестивалю - змагання джипів, туристичних мотоциклів, велогонки, кубок півдня України з автозвуку, забіг з перешкодами вздовж Чорноморського узбережжя, видовищні змагання з кайтсерфінгу і низка майстер-класів.
Цінителям екстриму запропонують позмагатися на штатних паркетниках, важких туристичних мотоциклах, квадроциклах, взяти участь в екстремальних велоперегонах по складному рельєфу.
Крім того, кожен зможе поспостерігати за батлами між топовими музичними діджеями, барменами, які будуть намагатися створити ідеальний напій, спробувати вишукані страви європейської кухні від кращих шеф-кухарів.
Відкриття фестивалю заплановане на 11 годину 8 травня в туристичній зоні Коблево.
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