Ляшко розповів про відсоток смертності серед людей пенсійного віку

11:56 10 грудня Київ, Україна

Найвищий показник смертності від коронавірусної хвороби приходиться на вікову групу старше 60 років, саме з цієї причини ця вікова група перебуває першою в списку на вакцинацію.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 10 грудня.

"Найчастіше COVID-19 реєструють в Україні у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від захворілих припадає на групу 50-59 років. У той самий час найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Саме 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована коронавірусна хвороба. Більше ніж 75% летальних випадків у нас реєструються у віковій групі 60+", - сказав Ляшко.

У той самий час найбільше від COVID-19 страждають люди, у яких є супутні захворювання, а не інфекційні хвороби, додав заступник голови МОЗ.