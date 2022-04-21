Ляшко закликав українців повідомляти в МОЗ про випадки відмови у вакцинації

21:02 21 липня Київ, Україна

З незрозумілих причин 40% з наявних на сьогодні пунктів вакцинації відмовляють охочим у вакцинації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Станом на 20 липня 2021 р. в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало тільки 42. Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області - 44 з 121, в Кіровоградській області - 46 з 121, у Хмельницькій - 28 з 80, в Черкаській - 61 з 143, у Рівненській - 47 з 122, в Харківській - 74 з 154, в Миколаївській - 54 з 108, у Волинській - 43 з 87", - повідомив чиновник.

Міністр зазначив, що люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. При цьому, на регіональних та місцевих складах зараз знаходиться 3 435 103 дози антиковідних вакцин. З них 961 142 дози - це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати і використовувати в найвіддаленіших точках.



"Все це означає, що всі люди, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, не можуть отримати щеплення", - резюмував Ляшко.



Міністр закликав українців звертатися до місцевих департаментів охорони здоров'я або в контакт-центр МОЗ, якщо найближчий пункт щеплення не працює або там відмовляють у щепленні через відсутність вакцин.