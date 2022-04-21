Ляшко закликав українців повідомляти в МОЗ про випадки відмови у вакцинації

З незрозумілих причин 40% з наявних на сьогодні пунктів вакцинації відмовляють охочим у вакцинації.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Міністр зазначив, що люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. При цьому, на регіональних та місцевих складах зараз знаходиться 3 435 103 дози антиковідних вакцин. З них 961 142 дози - це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати і використовувати в найвіддаленіших точках.
"Все це означає, що всі люди, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, не можуть отримати щеплення", - резюмував Ляшко.
Міністр закликав українців звертатися до місцевих департаментів охорони здоров'я або в контакт-центр МОЗ, якщо найближчий пункт щеплення не працює або там відмовляють у щепленні через відсутність вакцин.
"Все це означає, що всі люди, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, не можуть отримати щеплення", - резюмував Ляшко.
Міністр закликав українців звертатися до місцевих департаментів охорони здоров'я або в контакт-центр МОЗ, якщо найближчий пункт щеплення не працює або там відмовляють у щепленні через відсутність вакцин.
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