Ляшко відзвітував про поліпшення епідситуації в країні і запропонував пом'якшити карантин

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В Україні є всі передумови для зняття карантинних обмежень, але оскільки захворюваність продовжує зберігатися, нехай і на низькому рівні, в Міністерстві охорони здоров'я пропонують продовжити карантин, але обмеження зробити більш лояльними.

Про це на засіданні уряду в середу, 9 червня, повідомив глава відомства Віктор Ляшко.

"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подоланий. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо оперативно реагувати і вводити жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки", - сказав він.

МОЗ уже розробив пропозиції щодо моделі перебування і діяльності в умовах зеленої зони, яка дасть більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи бізнесу та подорожей.



"Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповнювання залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів і спростити процес проходження кордонів для повернення з відпусток", - сказав міністр.



Ляшко зазначив, що в Україні залишать основні протиепідемічні обмеження - обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.



Також він нагадав обмеження в зеленій зоні адаптивного карантину, в яку перейшли всі регіони. Це: перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць, дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метри або з заповненням на дві третини місць, кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини, кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.



Також глава МОЗ обіцяє, що українці зможуть вільно подорожувати за кордон, оскільки позитивність тестування в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ - менше 5%.

"Цього вдалося досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювання. Такий рівень тестування і падіння динаміки захворювання можуть вивести Україну в перелік країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією по критеріях ЄС", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що завантаженість ліжок в країні найнижча з початку року.



"Восьмий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності, добова кількість госпіталізацій продовжує скорочуватися і знаходиться на найнижчому рівні в 2021 році", - сказав міністр.



Крім того, зайнятість ресурсів медсистеми також вийшла на найнижчий у 2021 році рівень: реанімаційні ліжка завантажені на 29%, ліжка з киснем - на 15%, апарати ШВЛ - на 7%. "Виписки перевищують госпіталізації майже вдвічі, відповідно, кількість пацієнтів за останній тиждень скоротилася втричі", - констатував Ляшко.