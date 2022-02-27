Ляшко про фінансування медустанов і зниження цін на ліки

10:19 31 травень Київ, Україна

В Україні очікується зниження вартості ліків і конструктивніше фінансування установ, які надають допомогу хворим на туберкульоз.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Досить велика кількість бюрократичних речей була в Міністерстві охорони здоров'я. Ми запустили другий етап реформи, але він запустився і збігся з епідемією. Тому нам в цей період головне стабілізуватися. Показати ефективні лікарні, які вже почали працювати, і допомогти неуспішним лікарням, які просіли з фінансуванням", - сказав глава МОЗ.

Також Ляшко розповів про своє ставлення до змін у фінансуванні медустанов.

"Я був проти фінансування деяких інфекційних лікарень, коли гроші йшли за пацієнтом. І щодо протитуберкульозних закладів. І той тариф, який з'явився в 2020-му, не міг покрити потребу в установах, які надають допомогу хворим на туберкульоз. Тому з моїх вуст і звучала критика. Зараз ситуація змінилася. І тариф підвищили, і вперше в Україні в цьому році почали фінансувати, платити за лікування хворого на амбулаторному етапі", - заявив міністр.

МОЗ погодив закупівлю ліків на 4,7 млрд грн. У поточному році в держбюджеті України передбачено 10,3 млрд грн на придбання лікарських засобів і медвиробів.