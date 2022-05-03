Ляшко дав рекомендації українцям щодо святкування Дня Незалежності

15:52 02 серпня Київ, Україна

Щоб святкування Дня Незалежності пройшло максимально безпечно для українців, МОЗ дав низку рекомендацій.

"Звертаюся до всіх українців: зробіть маленький внесок в безпечне в епідемічному відношенні святкування Дня Незалежності. Зверніться до свого сімейного лікаря, визначте час, дату і місце проведення вакцинації, зробіть щеплення вакцинами, які ми маємо сьогодні в Україні і дозволені до використання ВООЗ, і зробіть свій внесок в безпечне святкування", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Міністр нагадав, що вакцинація проти COVID-19 дозволить в разі захворювання перенести хворобу легко, без госпіталізації.



У той самий час Ляшко підкреслив, що зараз неможливо з упевненістю сказати, що вакцинація є способом стримування передачі збудника COVID-19.

"Наше прохання до всіх: як можна більше заходів, присвячених святкуванню Дня Незалежності, робити на відкритому повітрі, оскільки на відкритому повітрі значно менше ризик заразитися коронавірусною хворобою. Що ми пропонуємо і просимо українців зробити під час святкування: утриматися від відвідування будь-яких масових заходів у разі появи симптомів ГРВІ або COVID-19. Якщо ви належите до групи ризику, також бажано уникнути по можливості місць масового скупчення, особливо в закритих приміщеннях. Завжди дотримуйтесь фізичної дистанції, носіть маску на обличчі, гігієна рук - це запорука профілактики передачі інфекції", - сказав Ляшко.

Також міністр закликав українців не зловживати алкоголем під час святкування, оскільки це може привести до нехтування санітарними нормами.



Як повідомляв Укрінформ, з початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 3 599 169 осіб, з них отримали одну дозу - 3 599 167 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 033 616 осіб. За минулу добу, 1 серпня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 38 080 осіб.



У серпні МОЗ очікує надходження в Україну ще 5 млн доз вакцини проти COVID-19.