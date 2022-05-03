Ляшко дав рекомендації українцям щодо святкування Дня Незалежності

Щоб святкування Дня Незалежності пройшло максимально безпечно для українців, МОЗ дав низку рекомендацій.
Міністр нагадав, що вакцинація проти COVID-19 дозволить в разі захворювання перенести хворобу легко, без госпіталізації.
У той самий час Ляшко підкреслив, що зараз неможливо з упевненістю сказати, що вакцинація є способом стримування передачі збудника COVID-19.
Також міністр закликав українців не зловживати алкоголем під час святкування, оскільки це може привести до нехтування санітарними нормами.
Як повідомляв Укрінформ, з початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 3 599 169 осіб, з них отримали одну дозу - 3 599 167 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 033 616 осіб. За минулу добу, 1 серпня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 38 080 осіб.
У серпні МОЗ очікує надходження в Україну ще 5 млн доз вакцини проти COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, з початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 3 599 169 осіб, з них отримали одну дозу - 3 599 167 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 033 616 осіб. За минулу добу, 1 серпня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 38 080 осіб.
У серпні МОЗ очікує надходження в Україну ще 5 млн доз вакцини проти COVID-19.
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