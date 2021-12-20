Львівський бронетанковий завод удосконалив для ЗСУ 5 танків Т-64 і Т-72

ЗСУ поповнили ряди військової техніки п'ятьма модернізованими танками Т-64 і Т-72. Їхньою реконструкцією займався Львівський бронетанковий завод.
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
Повідомляється, що роботи з модернізації виконані з випередженням графіка і в умовах обмеженого фінансування.
"Танки укомплектовані сучасними системами управління вогнем, внутрішнього і зовнішнього зв'язку і комунікації, приладами денного і нічного бачення, камерами заднього виду, супутниковою навігацією і динамічним захистом", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що це вже друга передача військової техніки заводом Міністерству оборони в поточному році. Перша партія налічувала понад 10 модернізованих бойових машин.
Раніше повідомлялося, що військовий завод імені Малишева, який входить до складу Укроборонпрому, при подачі тендеру на платформі Прозорро виклав у відкритий доступ декілька десятків креслень деталей танка, обладнання для виготовлення яких планує закупити.
Повідомляється, що роботи з модернізації виконані з випередженням графіка і в умовах обмеженого фінансування.
"Танки укомплектовані сучасними системами управління вогнем, внутрішнього і зовнішнього зв'язку і комунікації, приладами денного і нічного бачення, камерами заднього виду, супутниковою навігацією і динамічним захистом", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що це вже друга передача військової техніки заводом Міністерству оборони в поточному році. Перша партія налічувала понад 10 модернізованих бойових машин.
Раніше повідомлялося, що військовий завод імені Малишева, який входить до складу Укроборонпрому, при подачі тендеру на платформі Прозорро виклав у відкритий доступ декілька десятків креслень деталей танка, обладнання для виготовлення яких планує закупити.
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