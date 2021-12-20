Львівський активіст запропонував віддати тисячу Зеленського на потреби армії

Львівський активіст Святослав Літинський зареєстрував на сайті президента петицію, в якій пропонує кошти, які уряд пообіцяв виплатити вакцинованим громадянам, віддати на потреби Збройних сил України.

«Зареєстрував петицію з вимогою надіслати 8 мільярдів гривень „винагороди“ за вакцинацію на армію, на придбання протитанкових ракет Javelin. Ми вакцинувалися не для того, щоб отримати 1000 гривень — нехай ці кошти посилять Генеральний штаб ЗСУ», — написав Літинський у соцмережах.

«Попередньо з бюджету держави у 2021-2022 роках планують виділити 8 млрд гривень, щоб роздати по 1000 грн вакцинованим. Вимагаємо у перелік послуг, якими громадяни України можуть скористатися, додати можливість спрямувати кошти на озброєння української армії: придбання протитанкових ракетних комплексів „Javelin“. Вартість одного комплексу в комплекті із шістьма ракетами становить 1,3 мільйона доларів, а всього приблизно 250 таких комплексів потрібно для потреб української армії. Не принижуючи ролі культури та мистецтва, звертаємось до українців підтримати нашу петицію, і під час військової загрози згуртуватися та витратити ці кошти на оборону, відмовившись від розважальних послуг. Сподіваємось, що ці додаткові кошти на озброєння військ продемонструють рівень високої свідомості та згуртованості українців під час військової агресії з боку московського окупанта», — йдеться у петиції.