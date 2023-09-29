Львівська область готується до опалювального сезону: встановлення блокпостів

09:48 29 вересня Київ, Україна

З наближенням початку опалювального сезону у Львівській області створюються додаткові блокпости з метою забезпечення безпеки. Ці заходи вживаються для запобігання можливим актам тероризму та саботажу на важливих інфраструктурних та енергетичних об'єктах.



Львівська обласна військова адміністрація оголосила про це у четвер, 28 вересня. За словами прессекретарки СБУ у Львівській області Роксолани Яворської, ці додаткові заходи спрямовані на запобігання провокаціям, дестабілізації суспільно-політичної обстановки та можливому проникненню диверсійно-розвідувальних груп, які можуть здійснювати акти саботажу та терористичні атаки у регіоні.

"Встановлення блокпостів у цьому регіоні здійснюється з метою підвищення контррозвідувального режиму та забезпечення безпеки мешканців перед початком опалювального сезону, особливо з огляду на регулярні обстріли ракетами та дронами", - пояснила прессекретарка СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

Вона також закликала громадян повідомляти правоохоронні органи про будь-які підозрілі події, пов'язані з фотографуванням або фіксацією розташування інфраструктурних об'єктів.