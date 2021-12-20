Львів продовжив жорсткий карантин до 12 квітня: робота дитячих садків обмежена черговими групами

14:13 30 березень Київ, Україна

Перевищений рівень госпіталізації та щодобовий приріст коронавірусних хворих привели до продовження посилених карантинних заходів у Львові до 12 квітня.



Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".



Так, за словами Садового, в зв'язку з різким збільшенням хворих і госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила:



🔺посилений карантин продовжити до 12 квітня;

🔺транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій припинений;

🔺всі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;

🔺школи продовжують навчання в дистанційному режимі;

🔺магазини непродовольчої групи і будівельних товарів працюють тільки на винос і за попереднім замовленням;

🔺непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої і непродовольчої групи товарів), повинні бути закриті;

🔺відкриття літніх майданчиків відкладається до 12 квітня;

🔺заборонено проведення всіх масових заходів;

🔺всі заклади громадського харчування працюють тільки на винос і за адресною доставкою.



🔴 За окремим поданням поліції за порушення карантину комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу: магазинів "Епіцентр" (вул. Б.Хмельницького, 188); "Єва", (вул. Чорновола, 1); кафе "МакДональдз", (по вул. Шевченка, 7, "Братиська", (вул. Січових Стрільців), 3; "Гребуче ябко, (вул. Староєврейська), 20; "Йокі", (вул. Гнатюка), 12а; "Малевич", (вул. Чорновола, 2).



Садовий також закликав усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо.