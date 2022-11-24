Львів отримав титул "Європейська молодіжна столиця 2025"

12:30 24 листопада Київ, Україна

Журі міжнародного конкурсу в албанському місті Тирану офіційно оголосило Львів молодіжною столицею Європи 2025 року на основі детального плану, представленого муніципалітетом та місцевою мережею молодіжних просторів Tvory.



Львів приєднався до конкурсу 21 лютого, лише за три дні до повномасштабного вторгнення. У ході конкурсу команда змінила свій план з огляду на фактор війни.



У заявці на участь Львів описав свою мотивацію так: «З 24 лютого [коли Росія розпочала відкриту війну] ми маємо колосальний відтік молоді з країни, яка вже перевищила два мільйони людей. Це ті, хто творив і продовжує творити Україну. Зважаючи на це ми поставили перед собою бачення: сформувати та зміцнити молодіжний капітал та капітал у молоді для виживання, життя та розвитку. Тут і зараз. В європейській Україні. Бути тими, хто розповсюджує цінності свободи у світі. Ми хочемо, щоб усі розуміли: наша самореалізація – це твердження нашої країни».

"Це перший випадок, коли Європейська молодіжна столиця виграла титул, доки її країна перебуває у стані війни. Незважаючи на виклики, Львів представив детальний план, який сповнений надій та прагнень. Ми поділяємо цю надію з молодими людьми Львова і будемо поруч із ними, коли вони відновлюватимуть свою країну", – сказав член правління Європейського молодіжного форуму Том Метью.

Програма «Європейська молодіжна столиця» на 2025 рік включатиме молодіжні форуми для участі на високому рівні в дебатах з різних питань: від безпеки до науки та креативних індустрій. Це дозволить Львову брати участь у тренінгах, дискусіях, спілкуваннях та розвагах для молоді та молодіжних організацій з усієї Європи.



Львів також має намір використати це звання для стимулювання волонтерства, розвитку навичок та працевлаштування серед молодих громадян. Програма поширюватиметься від притулків для внутрішньо переміщених осіб до громадських та молодіжних центрів.

А що надає цей статус?



Статус молодіжної столиці Європи присуджується місту на один рік. Він створений з метою розширення можливостей для молоді та збільшення їхньої активності через проекти в різних сферах.



Звання молодіжної столиці дозволяє місту-переможцю привернути увагу та мешканців до взаємодії у рамках проектів. Це призводить до підтримки молоді та її прав, а також покращує зв'язок з іншими європейськими містами, адже до таких заходів приєднуються не лише місцеві.