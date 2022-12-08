Львів отримав європейську нагороду за розвиток транспорту, велодоріжок та пішохідних зон

08:01 08 грудня Київ, Україна

Львів отримав нагороду European Energy Award (Європейська енергетична нагорода) за розвиток транспорту, велодоріжок та пішохідних зон, повідомляє Асоціація «Енергоефективні міста України».



Згідно зі звітом, найвищі показники Львів показав у сферах комунікації та мобільності: транспортна інфраструктура, велодоріжки та пішохідні зони.

"Європейська енергетична нагорода – престижна та важлива нагорода для міста, за допомогою якої ми зможемо мати доступ до міжнародних грантових фондів, залучати більше донорів та потенційних інвесторів. Для України питання розвитку енергоефективної політики особливо актуальне з огляду на ситуацію, яку маємо зараз", – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Середня оцінка Львова – 60,1%. Швейцарський Цюрих, наприклад, оцінили у 84,6%, а Люблін – 81%. Аудит тривав понад пів року, роботу з оцінки розпочали ще у 2019 році.

"Я вражений Львовом, який продовжує розвивати енергетичний енергоменеджмент міста, незважаючи на війну", - наголосив заступник директора Програми швейцарського співробітництва в Україні Гі Бован.

Львів – третє місто України після Вінниці та Житомира, яке отримало сертифікацію. За 25 років існування нагороди European Energy Award здобули понад 1500 муніципалітетів. Нагороду вручають за впровадження енергоефективних заходів та ведення кліматичної політики.