Львів отримав європейську нагороду за розвиток транспорту, велодоріжок та пішохідних зон

Львів отримав нагороду European Energy Award (Європейська енергетична нагорода) за розвиток транспорту, велодоріжок та пішохідних зон, повідомляє Асоціація «Енергоефективні міста України».
Згідно зі звітом, найвищі показники Львів показав у сферах комунікації та мобільності: транспортна інфраструктура, велодоріжки та пішохідні зони.
Згідно зі звітом, найвищі показники Львів показав у сферах комунікації та мобільності: транспортна інфраструктура, велодоріжки та пішохідні зони.
Середня оцінка Львова – 60,1%. Швейцарський Цюрих, наприклад, оцінили у 84,6%, а Люблін – 81%. Аудит тривав понад пів року, роботу з оцінки розпочали ще у 2019 році.
Львів – третє місто України після Вінниці та Житомира, яке отримало сертифікацію. За 25 років існування нагороди European Energy Award здобули понад 1500 муніципалітетів. Нагороду вручають за впровадження енергоефективних заходів та ведення кліматичної політики.
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