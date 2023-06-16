Львів відзначає 25-річчя з ЮНЕСКО та отримає офіс

19:32 18 травня Київ, Україна

Цієї осені Львів привітає відкриття офісу ЮНЕСКО , як оголосив міський голова Андрій Садовий.

"Цього року ми відзначаємо 25-річчя з моменту включення Львова до родини ЮНЕСКО, що означає, що вся історична частина міста знаходиться під захистом цієї міжнародної організації. На жаль, при прогулянці центром міста ви знайдете небагато пам'ятників, бо вони були заховані. Ми не тільки зберігаємо нашу спадщину під час військових конфліктів, але й підтримуємо інші міста. Я хотів би висловити подяку ЮНЕСКО за відкриття офісу у Львові, який розпочне свою роботу восени", - наголосив Садовий.

Він також наголосив, що Львів є домом для значної частини культурної спадщини України, та висловив сподівання на співпрацю з Міністерством культури та інформаційної політики для досягнення синергії.