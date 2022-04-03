Лукашенко заборонив трансляцію UA і KVARTAL TV
13:41 06 липня Київ, Україна
З 5 липня за наказом уряду білоруські телеканали перестали транслювати на території республіки два українські телеканали - UA та KVARTAL TV.
Про це повідомляється на сайті Міністерства інформації Білорусі.
"Підставою для прийняття рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізації іноземних ЗМІ. В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення", - йдеться в повідомленні міністерства.
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