Лукашенко організував мітинг на підтримку себе

На сторінці в соціальних мережах провладної організації «Біла Русь» з'явилося повідомлення, що сьогодні, 16 серпня, в Мінську пройде мітинг на підтримку чинної влади, тобто. Олександра Лукашенка. Відзначається, що захід буде мирним і на ньому зберуться «підтримують державний курс сили».
Тим часом, як передає Telegram-канал NEXTA Live, в столиці країни відбудеться загальногромадянський марш за свободу.
Початок маршу заплановано на 14 год.
Нагадаємо, що Bloomberg повідомив, що Лукашенко "готується до втечі".
Раніше ми писали, що Лукашенко доручив перекинути десантників до західного кордону. За його словами, рішення було прийнято в зв'язку з "напруженою ситуацією на західних кордонах".
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