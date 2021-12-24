Лукашенко організував мітинг на підтримку себе

На сторінці в соціальних мережах провладної організації «Біла Русь» з'явилося повідомлення, що сьогодні, 16 серпня, в Мінську пройде мітинг на підтримку чинної влади, тобто. Олександра Лукашенка. Відзначається, що захід буде мирним і на ньому зберуться «підтримують державний курс сили».

"У неділю о 12:00 на столичному майдані Незалежності (біля Будинку уряду) пройде мітинг солідарності", - наголошується в соцмережі.

Тим часом, як передає Telegram-канал NEXTA Live, в столиці країни відбудеться загальногромадянський марш за свободу.

"За минулий тиждень білоруси зрозуміли, що їх - мільйони. І вже сьогодні ми повинні вийти на вирішальний і мирний марш. І офіційно заявити не тільки самопроголошеного диктатору, але і всьому світу про наше спільне прагнення ", - йдеться в повідомленні.

Початок маршу заплановано на 14 год.

Нагадаємо, що Bloomberg повідомив, що Лукашенко "готується до втечі".

Раніше ми писали, що Лукашенко доручив перекинути десантників до західного кордону. За його словами, рішення було прийнято в зв'язку з "напруженою ситуацією на західних кордонах".