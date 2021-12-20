Луганська ТЕС повернулася в енергосистему України

Північна частина Луганської області приєдналася до об'єднаної енергосистеми України. У четвер, 9 липня, офіційно почала працювати підстанція 500/220 кіловольт на околиці міста Кремінна
Таким чином, вся контрольована Києвом частина області "повернулася в енергосистему України", зазначив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Тому, за його словами, до останнього часу існувала небезпека залишити без світла практично всю контрольовану України частину Луганської області. Причому блекаут загрожував не тільки в разі пошкодження лінії електропередач, через яку надходила енергія від єдиної в регіоні електростанції, але навіть при істотного перевантаження останньої, яка в такому випадку повинна відключатися автоматично.
Проектування нової підстанції в Кремінній почалося в 2016 році. Проектна вартість будівництва - 1 млрд 719 млн гривень, втім, завдяки новим методам будівництва, на станції зекономили 438 млн. Крім цього, в п'ять разів зменшили площу, на якій розмістилася підстанція.
Проектування нової підстанції в Кремінній почалося в 2016 році. Проектна вартість будівництва - 1 млрд 719 млн гривень, втім, завдяки новим методам будівництва, на станції зекономили 438 млн. Крім цього, в п'ять разів зменшили площу, на якій розмістилася підстанція.
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