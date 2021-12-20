Луганська ТЕС повернулася в енергосистему України

19:52 09 липень Київ, Україна

Північна частина Луганської області приєдналася до об'єднаної енергосистеми України. У четвер, 9 липня, офіційно почала працювати підстанція 500/220 кіловольт на околиці міста Кремінна

Таким чином, вся контрольована Києвом частина області "повернулася в енергосистему України", зазначив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У 2014-15 роках в результаті бойових дій було пошкоджено інфраструктура магістральних електричних мереж, яка забезпечувала видачу потужності з Луганської ТЕС, яка є основним джерелом електроживлення півночі Луганщини. Тому у нас в роботі залишилася тільки одна лінія 220 кіловольт в локації Лисичанська, яка весь цей час і забезпечувала всіх споживачів Луганщини електроенергією ", - розповів Кудрицький.

Тому, за його словами, до останнього часу існувала небезпека залишити без світла практично всю контрольовану України частину Луганської області. Причому блекаут загрожував не тільки в разі пошкодження лінії електропередач, через яку надходила енергія від єдиної в регіоні електростанції, але навіть при істотного перевантаження останньої, яка в такому випадку повинна відключатися автоматично.



Проектування нової підстанції в Кремінній почалося в 2016 році. Проектна вартість будівництва - 1 млрд 719 млн гривень, втім, завдяки новим методам будівництва, на станції зекономили 438 млн. Крім цього, в п'ять разів зменшили площу, на якій розмістилася підстанція.



