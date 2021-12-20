Луцький терорист: Зеленський виконав вимогу

21:28 21 липень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський виконав умову терориста . Записав відео меседж з текстом, який зажадав злочинець.

Нагадаємо, терорист зажадав від президента України опублікувати відеозвернення з тестом: «Фільм« Земляни "2005 року дивитися всім».



Також повідомляється, що близькі чоловіки, яким він сам дзвонив, щоб ті зв'язалися з журналістами і передали його вимоги, намагаються умовити його скласти зброю, але терорист поки не погоджується.



Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

. «На цей момент можу сказати, що встановлена його дружина і ми зв'язалися з нею, його хорошими знайомими. Всі вони вмовляють його скласти зброю, здатися, але поки що він не йде назустріч. Будь-яких нових умов він не висував », - сказав Геращенко.

Раніше повідомлялося, що представники ЗМІ в Дубно поспілкувалися з 15-річним сином терориста. За його словами, відносини з батьком були «більш-менш нормальні». Хлопець не очікував такого вчинку від батька.



Нагадаємо, сьогодні в Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус «Берестечко - Красилівка» і взяв пасажирів в заручники. За інформацією ЗМІ, він прикував людей наручниками до крісел маршрутки.