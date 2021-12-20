Луцький терорист: Зеленський виконав вимогу

Президент України Володимир Зеленський виконав умову терориста. Записав відео меседж з текстом, який зажадав злочинець.
Нагадаємо, терорист зажадав від президента України опублікувати відеозвернення з тестом: «Фільм« Земляни "2005 року дивитися всім».
Також повідомляється, що близькі чоловіки, яким він сам дзвонив, щоб ті зв'язалися з журналістами і передали його вимоги, намагаються умовити його скласти зброю, але терорист поки не погоджується.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Раніше повідомлялося, що представники ЗМІ в Дубно поспілкувалися з 15-річним сином терориста. За його словами, відносини з батьком були «більш-менш нормальні». Хлопець не очікував такого вчинку від батька.
Нагадаємо, сьогодні в Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус «Берестечко - Красилівка» і взяв пасажирів в заручники. За інформацією ЗМІ, він прикував людей наручниками до крісел маршрутки.
Нагадаємо, сьогодні в Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус «Берестечко - Красилівка» і взяв пасажирів в заручники. За інформацією ЗМІ, він прикував людей наручниками до крісел маршрутки.
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