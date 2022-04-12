Кращі ІТ-фахівці розроблять чат-бот для МЗС України

В рамках сімнадцятого IТ-чемпіонату DEV Challenge команди розроблять чат-бот для Міністерства закордонних справ України.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, завдяки чат-боту користувачі зможуть отримати відповіді на свої питання в будь-який час доби і в будь-якій точці планети на екрані гаджета.
"МЗС продовжує цифрову трансформацію. Ми винесли на змагання кращих ІТ-фахівців України розробку спеціальної чат-бот платформи для міністерства. Вона допоможе сотням тисяч українських громадян отримати відповіді на свої запитання всього в кілька кліків", - сказав Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що комусь це рішення допоможе просто дізнатися терміни виготовлення апостиля, а комусь, можливо, швидко знайти контакти консулів в надзвичайній ситуації за кордоном.
"Тому ваші зусилля по розробці цього інструменту допоможуть навіть не МЗС, а сотням тисяч українських громадян", - сказав міністр в зверненні до учасників змагання.
Зазначено, очікується, що чат-бот платформа забезпечить комплексну консультаційну підтримку громадян, буде надавати відповіді на найбільш поширені питання, передбачатиме можливість спілкування з адміністратором.
Відзначається, що новий інструмент буде розрахований на:
- технічні питання - як користуватися порталом або кабінетом в тій чи іншій інформаційній системі МЗС;
- питання про послуги, що надаються МЗС (консульства за кордоном, інформація для іноземців, консульські дії, програма "Захист", "гаряча лінія" консульської служби та МЗС);
- супутні питання - як вивантажити дані, як зробити запит і т.д.;
- функції підписки на оновлення та нагадування - нагадування про події, які відбуваються в МЗС і українських закордонних дипломатичних установах.
"Очікується, що платформа буде доступна в Facebook Messenger, Viber, Telegram, веб віджетах на порталі МЗС і в соціальних мережах. Створення чат-бот платформи відбувається на безоплатній основі в рамках партнерства МЗС і компанії We_Challenge", - додали в пресслужбі.
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