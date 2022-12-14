Лубинець повідомив, скільки українців депортували на територію росії та Криму з початку повномасштабного вторгнення

14:33 14 грудня Київ, Україна

З моменту початку повномасштабного вторгнення з України на територію російської федерації або Криму було депортовано 46 тисяч громадян України.



Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив сьогодні під час презентації спецдоповіді про дотримання прав постраждалих від російської агресії в Україні.



У доповіді омбудсмен посилається на дані Національного інформаційного бюро.

"За період з 24 лютого по 1 листопада 2022 року кількість депортованих (примусово вивезених з території України на територію росії або АР Крим та міста Севастополь) становить 45 995 осіб загалом, з них 37 855 дорослих та 8 140 дітей", - заявив Лубинець.

У доповіді уточнюється, що інформація щодо цифр ґрунтується на щоденних повідомленнях органів влади всіх рівнів, повідомленнях рідних та близьких, які шукають своїх родичів, та частково на інформації з відкритих джерел. У той самий час, пишуть автори доповіді, ця інформація залишається неповною та непідтвердженою через відсутність повних даних щодо ТОТ та відсутність координації з державою-окупантом – рф.



Згідно з наведеними даними, 27 508 дорослих та 3 653 дитини перемістили на територію росії, з яких до москви – 35, до Таганрогу – 132, до Геленджика – 77, до Ростовської області – 4 050, до Володимирської області – 559 осіб. Місце розташування інших примусово переміщених українців невідоме.

"Окремо слід зазначити, що примусовій депортації піддаються діти, найбільш незахищені у цій ситуації. Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України", – йдеться у доповіді.

Автори додають, що актуальна інформація про депортованих чи примусово переміщених дітей щодня оновлюється на вебпорталі "Діти війни". Так, станом на 14 грудня 2022 року йдеться про депортацію (примусове переміщення) 13 124 дітей. У той самий час за даними, озвученими в росії, кількість вивезених з України в рф дітей може становити 712 000 осіб.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що російські військові на окупованих територіях облаштовують дитячі катівні.

"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катувальні, один хлопець там знаходився 90 днів, його виводили на розстріл. У Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера, де тримали дітей" - сказав омбудсмен.

За словами Лубинця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розповідали, що батьки від них відмовилися.