Лубинець повідомив, скільки українців депортували на територію росії та Криму з початку повномасштабного вторгнення

З моменту початку повномасштабного вторгнення з України на територію російської федерації або Криму було депортовано 46 тисяч громадян України.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив сьогодні під час презентації спецдоповіді про дотримання прав постраждалих від російської агресії в Україні.
У доповіді омбудсмен посилається на дані Національного інформаційного бюро.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив сьогодні під час презентації спецдоповіді про дотримання прав постраждалих від російської агресії в Україні.
У доповіді омбудсмен посилається на дані Національного інформаційного бюро.
У доповіді уточнюється, що інформація щодо цифр ґрунтується на щоденних повідомленнях органів влади всіх рівнів, повідомленнях рідних та близьких, які шукають своїх родичів, та частково на інформації з відкритих джерел. У той самий час, пишуть автори доповіді, ця інформація залишається неповною та непідтвердженою через відсутність повних даних щодо ТОТ та відсутність координації з державою-окупантом – рф.
Згідно з наведеними даними, 27 508 дорослих та 3 653 дитини перемістили на територію росії, з яких до москви – 35, до Таганрогу – 132, до Геленджика – 77, до Ростовської області – 4 050, до Володимирської області – 559 осіб. Місце розташування інших примусово переміщених українців невідоме.
Автори додають, що актуальна інформація про депортованих чи примусово переміщених дітей щодня оновлюється на вебпорталі "Діти війни". Так, станом на 14 грудня 2022 року йдеться про депортацію (примусове переміщення) 13 124 дітей. У той самий час за даними, озвученими в росії, кількість вивезених з України в рф дітей може становити 712 000 осіб.
Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що російські військові на окупованих територіях облаштовують дитячі катівні.
За словами Лубинця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розповідали, що батьки від них відмовилися.
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