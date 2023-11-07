Лубінець закликав перевірити висловлювання Фаріон про військовослужбовців

15:39 07 листопада Київ, Україна

Український омбудсмен Дмитро Лубінець закликає Службу безпеки, Нацполіцію та Нацраду з питань телебачення та радіомовлення перевірити інформацію про негативні висловлювання на адресу військових, які спілкуються мовами нацменшин.



Йдеться про заяви мовознавця Ірини Фаріон щодо російськомовних військових.



Про звернення до правоохоронців омбудсмен повідомив у Телеграмі.

"У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення щодо військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин", - написав Лубінець.

Він додав, що у Збройних силах України служать та захищають Україну чоловіки та жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання.

"Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою чи наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи або групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери - це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України", - написав омбудсмен.

Він нагадав, що порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.



Що цьому передувало

Раніше мовознавець, доктор філологічних наук та народний депутат 7-го скликання Ірина Фаріон заявила, що російськомовних військових, зокрема бійців бригади "Азов", не може назвати українцями.



Яніна Соколова запитала Ірину Фаріон про російськомовних бійців, у тому числі з 3-ї штурмової бригади, які спілкуються російською. Соколова сказала, що їх несправедливо було б вважати шанувальниками росії.