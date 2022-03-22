Ломаченко відмовився від бою з Джорджем Камбососом, щоб захищати Україну

Василь Ломаченко не хоче залишати країну найближчим часом, повідомив промоутер Лу Дібелла.
Тому Камбосос проведе бій в Австралії 5 червня з Девіном Хейні.
Абсолютний чемпіон світу з боксу Джордж Камбосос відреагував на рішення Василя Ломаченка відмовитись від бою, щоб залишитися воювати за Україну.
«Василю, я поважаю твоє рішення. Я все розумію і молитимуся за тебе і твою країну. Будь ласка, бережи себе. І після того, як я витру канвас рингу Девіном, ми зустрінемося в одному рингу у битві справжніх чемпіонів. Хай береже тебе Бог».
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