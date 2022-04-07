"Локдаун" - слово року за версією словника Collins English Dictionary

Слово з тюремного лексикону стало жахом сучасного світу, в місцях позбавлення волі "локдаун" - це заборона залишати камеру через якісь заворушення.
Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary саме "локдаун" назвали словом 2020 року.
Також в топ-10 увійшли й інші слова, пов'язані з пандемією Covid-19.
Топ-10 слів/фраз 2020 року:
- локдаун;
- коронавірус;
- відпустка без виплати зарплати (furlough);
- співробітник, чия присутність необхідна на роботі (key worker);
- самоізоляція;
- соціальне дистанціювання.
- Мегзіт;
- BLM (назва антирасистського руху Black Lives Matter);
- TikToker (користувач платформи TikTok);
- mukbang ("мокпан", трансляція, в ході якої відеоблогер об'їдається, спілкуючись з аудиторією).
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