"Локдаун" - слово року за версією словника Collins English Dictionary

Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary саме "локдаун" назвали словом 2020 року.

Також в топ-10 увійшли й інші слова, пов'язані з пандемією Covid-19.

"Локдаун з його важкими і брязкітливими складами - це стан, якого ми найбільше боїмося в цьому році, стан національного застою, при якому зупинено роботу всього, що стосується нормального соціального життя... Ми бачимо менше людей і відвідуємо менше місць, ми буквально прикуті до дому", - зазначається на сайті словника.