"Локдаун" - слово року за версією словника Collins English Dictionary

15:18 10 листопада Київ, Україна

Слово з тюремного лексикону стало жахом сучасного світу, в місцях позбавлення волі "локдаун" - це заборона залишати камеру через якісь заворушення.
 
Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary саме "локдаун" назвали словом 2020 року.
Також в топ-10 увійшли й інші слова, пов'язані з пандемією Covid-19.
"Локдаун з його важкими і брязкітливими складами - це стан, якого ми найбільше боїмося в цьому році, стан національного застою, при якому зупинено роботу всього, що стосується нормального соціального життя... Ми бачимо менше людей і відвідуємо менше місць, ми буквально прикуті до дому", - зазначається на сайті словника.
Топ-10 слів/фраз 2020 року:
  • локдаун;
  • коронавірус;
  • відпустка без виплати зарплати (furlough);
  • співробітник, чия присутність необхідна на роботі (key worker);
  • самоізоляція;
  • соціальне дистанціювання.
  • Мегзіт;
  • BLM (назва антирасистського руху Black Lives Matter);
  • TikToker (користувач платформи TikTok);
  • mukbang ("мокпан", трансляція, в ході якої відеоблогер об'їдається, спілкуючись з аудиторією).