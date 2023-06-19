Зливи викликали повені в Івано-Франківській області: затоплено дороги та річки

11:53 18 червня Київ, Україна

Сильні зливи, які нещодавно обрушилися на Івано-Франківську область, викликали різке підвищення рівня води в гірських річках та місцевих струмках, а також призвели до повеней та затоплення доріг у кількох селах регіону.



Згідно з інформацією, наданою Міністерством внутрішніх справ, наразі найбільші труднощі зі сполученням виникли із чотирма селами Верховинського району.