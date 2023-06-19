Зливи викликали повені в Івано-Франківській області: затоплено дороги та річки

11:53 18 червня Київ, Україна

Сильні зливи, які нещодавно обрушилися на Івано-Франківську область, викликали різке підвищення рівня води в гірських річках та місцевих струмках, а також призвели до повеней та затоплення доріг у кількох селах регіону.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством внутрішніх справ, наразі найбільші труднощі зі сполученням виникли із чотирма селами Верховинського району.
 
"Сильні дощі викликали підтоплення доріг у селах Зелене, Топільче та Явірник. Також через розмивання ділянки дороги місцевого значення С 090202 проїзд до села Пробійнівка став утрудненим. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) активно усувають наслідки повеней. В цей час вдалося очистити проїжджу частину автодороги С 090206 у селах Зелене та Топільче, де рух транспорту було відновлено. Спеціальна техніка також залучається до робіт в урочищі Шибене, розташованому в селі Явірник", – повідомляється в офіційній заяві.