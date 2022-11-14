Литва спростить українцям обмін посвідчення водія

19:26 14 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС. Україна та Литва обговорюють укладання двосторонньої Угоди про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

"Після повномасштабного збройного вторгнення росії в Україну Литовська Республіка першою прийняла рішення про визнання дійсності українських посвідчень водія, зокрема тих, термін дії яких минув, протягом усього періоду перебування їх власників під тимчасовим захистом Литовської Республіки", - розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп. під час робочого візиту до Вільнюса.

Наразі громадяни України, які тимчасово проживають у Литві, повинні складати теоретичні та практичні іспити, щоб обміняти національне посвідчення водія.. Після набуття чинності угоди, громадян України в Литві буде звільнено від складання іспитів при обміні посвідчення водія категорій А та В.



Проект угоди на стадії узгодження.