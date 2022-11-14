Литва спростить українцям обмін посвідчення водія
19:26 14 листопада Київ, Україна
Україна та Литва
обговорюють укладання двосторонньої Угоди про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
"Після повномасштабного збройного вторгнення росії в Україну Литовська Республіка першою прийняла рішення про визнання дійсності українських посвідчень водія, зокрема тих, термін дії яких минув, протягом усього періоду перебування їх власників під тимчасовим захистом Литовської Республіки", - розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп. під час робочого візиту до Вільнюса.
Наразі громадяни України, які тимчасово проживають у Литві, повинні складати теоретичні та практичні іспити, щоб обміняти національне посвідчення водія.. Після набуття чинності угоди, громадян України в Литві буде звільнено від складання іспитів при обміні посвідчення водія категорій А та В.
Проект угоди на стадії узгодження.
”Ми всіма силами підтримуємо Україну та допомагаємо українцям, які вимушено переселилися до Литви.. Тому прагнемо якнайшвидше підписати нову двосторонню Угоду, яка дозволить громадянам України в Литві обмінювати посвідчення водія без іспитів. Те саме стосується громадян Литви в Україні”, — заявила заступник міністра внутрішніх справ Литви Сигіта Щаєвені.
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