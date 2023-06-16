Литва надішле допомогу постраждалим від знищення Каховської ГЕС

15:57 07 червня Київ, Україна

Уряд Литви готується відправити в Україну гуманітарний вантаж та фіндопомогу для людей, які постраждали через підрив рашистами греблі Каховської гідроелектростанції.



Про це під час спілкування з журналістами заявила міністр внутрішніх справ країни Агнє Білотайте, повідомляє LRT.

"Литва направить гуманітарну допомогу Україні у відповідь на руйнування греблі Каховської ГЕС, що відбулася цього тижня", — зазначила вона.

За її словами, Литва передасть 30 наметів, 240 розкладних ліжок та 50 000 євро фінансової допомоги.

"Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям та братам в Україні", - сказала міністр.

Крім того, Литва готується до ймовірного напливу біженців із України, додала Білотайте.