Литва надішле допомогу постраждалим від знищення Каховської ГЕС

Уряд Литви готується відправити в Україну гуманітарний вантаж та фіндопомогу для людей, які постраждали через підрив рашистами греблі Каховської гідроелектростанції.
Про це під час спілкування з журналістами заявила міністр внутрішніх справ країни Агнє Білотайте, повідомляє LRT.
Про це під час спілкування з журналістами заявила міністр внутрішніх справ країни Агнє Білотайте, повідомляє LRT.
За її словами, Литва передасть 30 наметів, 240 розкладних ліжок та 50 000 євро фінансової допомоги.
Крім того, Литва готується до ймовірного напливу біженців із України, додала Білотайте.
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