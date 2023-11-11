Литва розпочне обмін цифрових свідоцтв на проживання для українських біженців

10:36 11 листопада Київ, Україна

Литва стала однією з багатьох країн, яка надала захист та укриття українцям з початку повномасштабної агресії Росії проти України.. Оскільки війна в Україні продовжується, і небезпека для цивільного населення не минула, литовський уряд продовжує надання допомоги українцям.

Департамент міграції Литви наприкінці листопада розпочне обмін цифрових свідоцтв на проживання для українських біженців.

Зазначається, що українські біженці, які мають цифровий вигляд на тимчасове проживання в Литві, виданий на підставі тимчасового захисту, нещодавно отримали нагадування про те, що термін дії цих документів незабаром закінчується.

За даними департаменту міграції, ці повідомлення формуються автоматично, і поки що українцям, які їх отримали, не потрібно записуватися на прийом до офісів обслуговування клієнтів.

Цифровий вид на тимчасове проживання, запроваджений у січні цього року, діє до 4 березня 2024 року. Але через рішення ЄС продовжити тимчасовий захист для біженців ще як мінімум на один рік, департамент міграції планує розпочати її заміну наприкінці листопада.

Нові дозволи для українських біженців будуть дійсними до 4 березня 2025 року.

Нагадаємо, що Швейцарія продовжує статус захисту для українців до березня 2025 року.. Уряд Швейцарії також активізує зусилля щодо інтеграції якнайбільшої кількості українських біженців на ринок праці.

Також повідомлялося, що у 2024 році Німеччина скоротить допомогу біженцям. Право на соцдопомогу шукачі притулку зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора, як зараз. А до цього федеральний центр виплачуватиме за кожного шукача притулку в Німеччині загальну суму 7500 євро на рік.