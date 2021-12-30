Ліквідація товариства "Меморіал" в РФ є черговим злочином проти історії - УІНП

16:26 30 грудень Київ, Україна

Забороняючи «Меморіал» – організацію, що послідовно відновлює та зберігала пам'ять про жертви комуністичного терору, Російська держава вчиняє черговий злочин проти історії та позбавляє мільйони людей, насамперед своїх громадян, права на правду про злочини СРСР та надії на відновлення справедливості.

Таку заяву зробив Український інститут національної пам'яті (УІНП).





Таке рішення Верховного суду РФ не є несподіваним для країни, де героїзують Сталіна. Воно є доказом найгірших прогнозів щодо повернення Російської Федерації до найжорстокіших тоталітарних практик.



Викорінення з колективної пам'яті росіян знань про злочини, скоєні в період панування комуністичної влади та ідеології, сприяє відтворенню подібних практик сьогодні і в майбутньому, і не тільки в Росії, а також на теренах російських сателітів. 28 грудня Верховний Суд Російської Федерації ухвалив рішення про ліквідацію міжнародного товариства «Меморіал». Під час підсумкового засідання представник Генеральної прокуратури РФ заявив, що «Меморіал» створював спотворений образ Радянського Союзу як терористичної держави.Таке рішення Верховного суду РФ не є несподіваним для країни, де героїзують Сталіна. Воно є доказом найгірших прогнозів щодо повернення Російської Федерації до найжорстокіших тоталітарних практик.Викорінення з колективної пам'яті росіян знань про злочини, скоєні в період панування комуністичної влади та ідеології, сприяє відтворенню подібних практик сьогодні і в майбутньому, і не тільки в Росії, а також на теренах російських сателітів.

Репресії, арешти, тортури стають звичайним явищем у Білорусі.

Легітимація сталінських практик у колективній пам'яті російського суспільства збільшує небезпеки та у зовнішньополітичному вимірі. Риторика президента РФ наповнена не лише ностальгією за Радянською імперією, а й ревізіоністськими намірами щодо відновлення сучасною Росією тогочасних сфер впливу.



Злочини радянського комуністичного тоталітарного режиму мають бути засуджені міжнародним співтовариством, як злочини нацистського Третього Рейху. На Європейському континенті вже мають місце і озброєна агресія однієї держави проти іншої, і спроба насильницької зміни кордонів, застосування тоталітарних практик і нелюдського поводження з людьми. Сьогодні, як ніколи гостро, виникла небезпека розгортання повномасштабної війни та повторення злочинів проти людяності. Влада Російської Федерації вважає, що «може повернути» порядок часів сталінського СРСР. Це відбувається також тому, що правда про ті злочини так і не була повністю розказана, а винних не було засуджено.